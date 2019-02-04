【逃犯條例．反修例遊行】民主黨促林鄭撤惡法問責下台　新民黨：若修例通過政府須定期交報告 (01:19)

【6月10日01:19】民建聯凌晨近1時在facebook表示，支持特區政府有修訂《逃犯條例》的必要，知悉不少港人十分關注條例草案能否充分保障個人權利，要求政府須將有關保證詳寫成清晰文本後，向立法會提交，並作出政策聲明和定期向立法會匯報條例實施狀況。民建聯稱，鑑於部分反對觀點仍存有誤解，強烈要求政府加強溝通、宣傳。
【6月9日23:10】民陣發起反對修訂《逃犯條例》遊行，民主黨今晚表示，參與遊行的市民逾100萬人，是繼1989年北京民運後，香港最大規模的市民抗議，反映港人民憤已到極點，並指特首林鄭月娥已失去管治香港的公信力，「必須立即撤回送中惡法，問責下台」。
新民黨亦發表聲明回應今日的遊行，讚揚是次遊行秩序良好，展現港人良好素質，該黨指出，鑑於市民對修例表達的強烈關注，若修訂獲得通過，將要求特區政府定期向立法會提交報告，匯報條例的最新執行情況。
自由黨榮譽主席田北俊晚上在其facebook專頁貼文，促請政府擱置修例，「泛民示威無乜咁奇，但今日香港沉默的大多數已經行咗出來。林鄭，你係可以選擇的」。不過，自由黨晚上發聲明，對市民參與遊行表示尊重，該黨重申支持修訂《逃犯條例》。
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