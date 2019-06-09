【逃犯條例．反修例遊行】民陣盼林鄭回應市民訴求　政府：繼續聆聽 (23:37)

民陣召集人岑子杰晚上約10時接受傳媒訪問時表示，反對《逃犯條例》修訂遊行統計有103萬人參加，創下香港人上街爭取權利的紀錄，促請特首林鄭月娥盡快回應市民訴求。政府則發出新聞稿回應遊行，指出已多次詳細解釋提出《逃犯條例》修訂草案的原因，又表示政府會繼續接觸各方及聆聽，而草案將於6月12日在立法會恢復二讀辯論。
岑子杰表示，103萬人上街就如約每7人就有1人上街，相信「市民今日上街，未來都會再上街」，希望林鄭月娥會回心轉意。他亦希望立法會建制派議員回應民意，為103萬人懸崖勒馬，投下反對票，撤回修訂《逃犯條例》。
政府晚上11時07分發稿回應遊行，表示尊重市民對廣泛議題有不同的意見，遊行正是香港市民在《基本法》和《香港人權法案條例》所賦予的權利範圍內行使言論自由的一個例子。
政府重申，已多次詳細解釋提出《逃犯條例》修訂草案的原因，據過去數星期經驗，相關官員的親身解說有助消除誤解，政府會繼續接觸各方及聆聽，透過冷靜和理性的討論，釋除疑慮。政府呼籲，立法會以平和、理性及尊重的態度審議，以確保香港繼續是一個適合居住及營商的安全城市。
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