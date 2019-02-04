【逃犯條例．反修例遊行】外國傳媒關注　路透社：03年來最大規模　法新社：修例令港人憤怒 (20:23)

民陣今午（9日）舉行反對《逃犯條例》修訂遊行，遊行到立法會，遊行人數眾多，不少外國傳媒紛紛關注。
路透社稱，商界、法律界、宗教界、政界、學生等各方組織都團結起來反對修例，令這次將會成為自2003年推行《基本法》23條本地立法以來，港府所面對過的最大規模遊行；
法新社說，修例令港人為之憤怒，並形容台灣殺人案為「特洛伊木馬」，指出港人憂慮會被內地不透明和政治化的司法體系所影響；
彭博新聞表示，成千上萬名港人走上街頭抗議修例，反映港人對北京日漸干預的憂慮；
《紐約時報》報道，遊行反映港人對有機會被引渡回內地的擔憂和憤怒，又引述中大政治與行政學系高級講師蔡子強所言，遊行向世界反映了修例並非符合香港市民所願的信息。
台灣中央社指出，民主派反對修例，原因在於不相信中國司法制度，可以保障被移交者的人權，以及擔心成為遣送政治犯的缺口。
逃犯條例．反修例遊行 相關報道：
殘疾人士：要行沒本事但碌都碌過來 「麥難民」：今次好惡搞一定要企出來
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 反修例遊行 編輯推介