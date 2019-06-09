【逃犯條例．反修例遊行】警拘7人　6人涉刑毀街站1人涉襲警 (18:27)

江永祥鄭重澄清，警方現仍未公布任何遊行人數的估算數字，目前遊行仍在進行，任何在網上流傳的相關數字，均為謠言。

另江永祥說，由於遊行路線終點即政府總部外聚集人數眾多，警方呼籲參與遊行市民，和平及有秩序由中信大廈或海富中心行人天橋向金鐘港鐵站離開，或沿中環海濱向中環離開，或沿灣仔演藝學院天橋向灣仔離開。

江永祥另指出，個別遊行市民在遊行路線個別位置拒絕聽從警方指示，穿越部分防線，佔據遊行路線的東行車線繼續前進。他重申，警方有預留東行車線作為緊急車輛通道的需要，亦有不少市民因身體不適而需要召喚救護車，東行車線被佔據，緊急車輛調配亦勢必所阻，對公共安全有極危險的影響。

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