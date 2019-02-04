【逃犯條例．反修例遊行】林鄭母校校友學生遊行　籲林鄭撤回修例回頭是岸 (17:43)

民陣今午（9日）舉行反對《逃犯條例》修訂遊行，遊行到立法會。多間中學有校友和學生發起關注組，帶同旗幟遊行；其中特首林鄭月娥母校嘉諾撒聖方濟各書院約有40名校友及中六生響應，沿途高呼「林鄭回頭是岸、林鄭下台」口號，要求港府撤回「傷害香港及荒謬」的修例。
1969年在該校中五畢業、已退休的教師何女士認為，修例會將香港納入內地「一黨專政」，批評林鄭月娥違反「追求真理、追求公義」的校訓，利用台灣殺人案匆忙提出修例，聲稱為死者申冤，但實際上卻「借死者過橋」。她呼籲特首勿因處於高位就忘記母校校訓薰陶，及早回頭是岸。
另外，有任職社署的社工關先生與妻子，推着嬰兒車帶同4歲及2歲的子女遊行，今次是他第二次帶同子女遊行反修例。被問到帶小朋友外出是否辛苦，關先生說，不介意夏日炎炎走上街頭，「現在不辛苦，未來更辛苦」，批評港府以陳同佳案件「借刀殺人」，令香港市民失去自由，「直接影響市民安身立命」。
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