【逃犯條例．反修例遊行】雷鼎鳴估算：平均人數19.9萬 (22:11)

【22:11】「香港發展中心」於遊行結束後公布參與遊行人士總數，雷鼎鳴按照遊行人士所佔的道路面積和人數密度，以最寬鬆標準推算，人數介乎18.7萬至21.2萬人，平均數19.9萬人。
【16:38】民陣發起遊行反對修訂《逃犯條例》，當港島銅鑼灣和天后等多個地鐵站塞爆、附近維園和灣仔路面也擠滿人時，香港科技大學經濟系前主任雷鼎鳴稱，經他採用「科學方法估算遊行人數」，於下午3時10分，經過點算站所錄得的遊行人數是8510人；至下午3時45分，則有21,020人。
雷鼎鳴受「香港發展中心」委託，進行這次遊行人數估算。香港發展中心是由前特首董建華和前律政司長梁愛詩2019年成立。
香港發展中心下午發出新聞稿稱，會按實時取得的數據和影像資料，估算不同時段的遊行人數，由遊行開始直至遊行結束，每隔半小時公布最新數字，並於遊行結束後公布遊行人數總計。中心續稱，在遊行路線多處地方設立點算站，實時點算行經該站的遊行人數及遊行隊伍的密度，然後將所得數據，傳送給「點算中心」雷鼎鳴所帶領的團隊，作綜合統計。
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