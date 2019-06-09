【逃犯條例．反修例遊行】銅鑼灣天后站出入口回復正常　金鐘站人潮迫爆 (19:43)

【19:39更新】金鐘站C2出入口，目前改為只供入站，方便乘客離開。銅鑼灣站及天后站所有出入口回復正常，可出站及入站。
明報記者位於金鐘站所見，現時人潮迫爆。
【17:35】新巴城巴發言人表示，為疏導乘客由九龍前往港島，新巴城巴於下午4時安排了數輛巴士，由紅隧巴士站接載乘客前往港島方向，包括新巴112號線及102號線。新巴城巴亦有人員駐守運輸署緊急事故交通協調中心，密切留意最新交通情况，並於有需要時作適當調度。乘客可使用新巴城巴流動應用程式，查閱個別路線最新的特別交通消息。
【15:53】民間人權陣線反對《逃犯條例》修訂遊行現正舉行，港鐵指出，銅鑼灣及天后站人潮較多，車站因應實際情況實施人流管理措施。現時天后A1及A2出口，以及銅鑼灣站E2出口只供離開車站。至於尖沙嘴天星碼頭亦擠滿大批市民等候乘船前往灣仔，人龍排至香港文化中心。
炮台山站迫滿前往遊行的市民，而站外對出的兩旁行人路亦佈滿人群，大多往天后方向前進。前往遊行的吳先生表示，大約下午3時乘搭港鐵到達銅鑼灣站時，下車發現月台擠迫及「打晒蛇餅」，於是改往其他港鐵站，但由於他乘搭的列車不停天后站，而要改往炮台山站，他形容炮台山站亦「迫爆」，由月台上到出閘及上地面用了約20分鐘，他目測幾乎全部人均穿上白衣，出站後向維園方向進發。
由元朗出發，準備前往維園參與遊行的Kelly表示，她在尖東站行至尖沙嘴站時仍算順暢，但到達尖沙嘴站則無法入閘，至少等候20分鐘才成功入閘和進入月台，及後等待兩班列車後就能上車過海。
港鐵下午約3時表示，由於旺角站及尖沙嘴站太多乘客，車站要實施人流管理，分批讓乘客進入車站及月台；又稱由於天后站月台太擠迫，為安全起見，早前一列往柴灣方向的列車，不停天后站，乘客需在下一車站下車，坐回頭車。
港鐵說，車務控制中心正密切留意車務情況，有需要時可能要再作出相關「飛站」安排；又指出為疏導人流，較繁忙的車站或會因應實際情況實施特別人流管理措施，呼籲公眾依照車站職員和警方指示。
另據本報記者觀察，由於遊行人數眾多，部分經紅磡海底隧道過海巴士需要改道，不少身穿白衣市民在銅鑼灣信和廣場對開的紅隧出口巴士站下車，往銅鑼灣方向前進參加遊行，人潮中有人說「好似2003年都無這麼多人」。
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