【逃犯條例．反修例遊行】殘疾人士：要行沒本事但碌都碌過來　「麥難民」：今次好惡搞一定要企出來 (15:19)

逾60歲的崔小姐因病要坐輪椅，她表示年年七一遊行都會出席，「要行就沒有本事，但『碌都碌到過來』」。她說反對修訂逃犯條例，是因為「香港人可自己話事」，有完善的司法制度，不需由中央管。不過她坦言，對政府撤回修訂不感樂觀，只希望「今日遊行給全世界看」，得悉世界各地有反修訂逃犯條例的集會，覺得是眾人「盡人事對抗惡法」。

雙目失明、不願意出鏡的少女Sharon帶同導盲犬一同參與遊行。Sharon表示，從收音機、老師講解得悉政府修訂《逃犯條例》，修例一旦通過，港人可能被無故要求引渡或暫時扣押。被問到最擔心哪一個國家或地方要求引渡，她說：「中國大陸。」Sharon又表示，天氣酷熱，擔心導盲犬會中暑，「特別帶多好多樽水畀佢飲」。

另外，本身是「麥難民」、60歲的大熊，今晨完成工作後便參加反修例遊行。他說，過往經常出席遊行集會，關心社會議題與政治，「今次法例好惡搞，一定要企出來，我驚之後我反對共產黨，又會俾人拉，無晒自己」。站出來能否改變政府？他說希望今次集眾人的力量，令政府態度軟化，促請政府不要再一意孤行。

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