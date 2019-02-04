【逃犯條例．反修例遊行】遊行實時報道：晚上10時遊行結束　遊行人士聚集立法會外空地 (22:15)

【22:15】遊行結束，大批遊行人士聚集在立法會公眾入口前空地。

【21:39】警察公共關係科高級警司江永祥稱，遊行終點附近有許多人聚集，相當擠擁；夏愨道行人道聚集多人，愈來愈多戴口罩者，並拒絕聽從警方指示。他稱，遊行終點有公共安全風險，建議現於遊行隧伍較後位置的人，考慮在路線較前位置離開。另外，警方已派出「特別戰術小隊」在政總附近執勤，警告任何人不要衝出馬路。

【21:06】有手持「學生動源」旗幟、戴口罩者於夏愨道一帶要求警方開路，試圖衝出馬路。

【20:50】有遊行人士發現金鐘美國銀行中心對開發生火警，現場有大量濃煙及塑膠燃燒的味道，警方已攔截不讓市民接近。

【20:00】大量遊行人士聚集夏愨道兩旁行人路，連接兩邊的天橋擠滿人。警方將警車停泊在馬路旁，以防人潮衝出馬路。

【19:56】警方於金鐘夏愨道海富中心外，向示威者施放胡椒噴霧。現場片段所見，警員與戴口罩者發生碰撞。

警察公共關係科高級警司江永祥表示，晚上約7時半，5至6名戴口罩男子衝出夏愨道，企圖佔據馬路。現場警員在警告無效下，使用胡椒噴霧，該數名男子逃去。警方嚴厲讉責，不會姑息此行為。

【19:45】社民連成員「阿牛」曾健成於銅鑼灣廣場一期外設街站籌款，並與遊行人士一唱一和，當他高叫「林鄭」，遊行人士回應「下台」。

【19:26】有遊行人士進入銅鑼灣駱克道，以往從未試過。

希慎廣場外，社民連主席吳文遠持咪表示，整個港島已癱瘓，相信現時遊行人數已過百萬人，冀港人一同創造歷史。

【19:15】遊行隊伍龍尾步行至銅鑼灣糖街位置。民陣呼籲公眾仍可加入。

【19:00】記者所見，仍有市民由銅鑼灣東角道進入，加入遊行隊伍。

遊行隊伍中，見有人舉起紅色直幡，印上「葵盛居民反送中，撤回惡法保家園」的字。

【18:30】明報網站記者約於下午2時半到達維園，等逾3小時後，終離開維園，隨遊行隊伍出發，花約25分鐘到怡和街。路上多架私家車在行車線上停泊，另有電車停泊在路軌上，內有乘客。

【18:29】銅鑼灣一度下雨，遊行人士舉傘。

【18:00】龍尾仍在維園，有在維園的遊行市民跨過維園公廁旁的草叢，往高士威道馬路方向前進。

【17:40】維園內，有職工盟成員勸喻：「出面警察已經無封路，但應該有排都未出到去，大家企疏啲」。另有民陣成員持咪表示，市民可以直接在政府總部集合。

【17:20】位於炮台山與天后站之間的行人路，仍有大批白衣遊行人士往維園方向前行。

【17:15】在維園內，有遊行人士仍未能出發，不少人就地坐下休息，有人吃西瓜消暑。

【17:10】港鐵天后站對出，大批遊行人士、巴士及的士等無法前進，不少巴士乘客下車。

【17:00】於銅鑼灣渣甸坊，有小店派水。

【16:55】維園、中央圖書館對外，汽車難前進。

【16:50】現時仍有大批遊行人士在維園等候出發，參加者開始鼓譟吶喊，有人高呼：「警察無能，開唔到路」。其間一名男士報稱血壓高不適頭暈、眼花，急救人員到場協助，將他帶返急救站休息。

【16:30】維園仍有4至5個球場爆滿，該處遊行人士尚未出發。

灣仔駱克道街市對開，軒尼詩道六線行車線全部開放遊行。另外，鵝頸橋東行線已開路。

【16:15】灣仔鵝頸橋多名市民要求開路，警方舉紅旗警告，籲市民保持冷靜，勿試圖衝擊警防線。

銅鑼灣崇光百貨（SOGO）擠塞，警方呼籲分流到渣甸街。

【16:13】遊行人士由維園向高士威道方向行走，原本尚有一邊行車線，但有人推開鐵馬進入電車路，警方遂開放高士威道及軒尼詩道多段原本封鎖的路段。部分遊行人士見狀，遂跨過石壆進入電車路。

【16:00】警方消息稱，遊行隊伍龍頭現已進入中環路段，因為人數眾多，中途不停有人不守秩序插隊，警方呼籲民眾耐心等候前進。

天氣悶熱，有市民自備電風扇消暑。近下午4時，一直滯留在維園籃球場的遊行人士開始緩步進入中央草坪。

銅鑼灣糖街天橋下望，可見隊伍等待前行。遊行隊伍有主持大喊「林鄭月娥」，市民回應「下台」；主持稱「香港人、香港人」，參加者則呼應說「加油！加油！」。

於銅鑼灣崇光百貨（SOGO）位置，人龍完全停滯。

【15:53】於銅鑼灣聖保祿學校對出天橋，遊行人士大叫「林鄭下台」、「李家超下台」。

【15:45】銅鑼灣富豪酒店一帶，遊行隊伍進度緩慢，停步近25分鐘，才開始慢慢移動。

【15:43】銅鑼灣崇光百貨（SOGO）門口外，剛有宣布稱，人龍隊伍已到金鐘，市民喝采歡呼。

【15:40】位於維園籃球場、興發街公廁對出，有學界隊伍緩步進入維園中央草坪，包括：嶺南鍾榮光博士紀念中學「反送中關注組」、恒生大學學生會等。仍有大批市民「打蛇餅」滯留原地，只能隔10多分鐘前進一兩步。

【15:25】於灣仔波斯富街，大批市民想插隊，警方不准，要求遊行人士先往維園才加入。

於銅鑼灣聖保祿學校對出天橋，人龍稍停3分鐘，多人舉牌發聲，牌上寫有「日日搬龍門，人人皆逃犯」。

【15:20】記者停留在維園籃球場、興發街公廁對出，滯留原地約25分鐘。

有市民不滿警方未有開路，眾人齊聲高喊「開路」，身處維園外的遊行隊伍目前難以前行。組織「區政聯盟」在場播放《問誰未發聲》。

據警方現場消息，遊行隊伍龍頭已進入高士威道，有秩序地前進，「請參加者耐心等候進入中央草坪」。

【15:00】維園遊行出口處十分擠擁，難以前進。現場有市民大叫「香港人加油，自己屋企自己救」，其他市民呼應。

【14:45】現場所見，遊行參加者高舉「林鄭下台」標語，舉黃色雨傘出席。民主黨立法會議員鄺俊宇、許智峯向市民打氣：「香港人，加油！」

【14:30】遊行原定下午3時開始，現提早於下午2時半開始，由民陣帶領的隊頭離開維園中央草坪，遇天后方向湧入維園的人潮。

【14:00】港鐵天后站內擠滿身穿白衣市民，站內客務中心位置見有多名警員，港鐵透過廣播呼籲市民切勿在車站內逗留。按記者在現場估算，從月台到出閘需時約10分鐘。

圖輯：反修例遊行

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