【逃犯條例．反修例遊行】師生家長參與遊行　警方拉繩控制人潮 (13:52)

就讀中五的夏同學表示，今次是首次參與遊行，原因是不滿政府不聽從民意，強推《逃犯條例》修訂，故與同學一起參與遊行。夏同學稱，遊行前獲得家人同意及支持，他說：「他們憂慮我和我下一代，會不明所以被引渡回中國。」他表示，或會考慮參與往後的反對行動，但不會參與衝擊或較激進的學生運動。
18歲的中六女生陳同學與中五女生張同學，今日均首次參加遊行。陳同學批評政府「不知所謂」，在諮詢過程中，不少律師等專業團體去信政府，但政府不時逃避問題，「林鄭作為特首，應該釋除公眾對修例的疑慮」。她說，擔心一旦通過修例後，日後會失去自由，「每一個人都可能被條例引渡，所以有能力就要站出來發聲」。
任教中學歷史科的晁老師，與任教中學中文的太太，帶同兩歲孩子出席遊行。晁先生指出，政府修訂《逃犯條例》對他一代有影響，對下一代影響也更為深遠，擔心修例後，港人未來要時刻擔心被無故引渡回內地，他希望孩子一代「活在免於恐懼的自由」，故帶同孩子及標語出席遊行。
任教中文科的晁太表示，非常支持丈夫帶同孩子出席遊行，認為教師除以客觀資訊教育學生明辨是非，亦有表達意見的權利。
黃先生帶同太太及一歲大女兒出席遊行。黃先生表示，自己作為土生土長香港人，不希望法例通過後，香港人會被不知名理由引渡回內地接受不公平審訊，他續表示，人權、法治是香港重要基石，擔心政府修例後會受到影響。對於烈日當空下帶同女兒遊行，黃太說：「因為有下一代，擔心修例後會危及她或她們一代，更應該要帶同她出來，表達意見。」
76歲的文伯伯說，今次修例明顯未經詳細諮詢，希望政府撤回條例，「再慢慢傾」。他透露，今次是自己平生首次遊行，「以前搵食嘛，關心唔到社會」，如今已白頭，「我都老喇，修例對我無咩影響，但我要為下一代走出來」。他認為內地法律制度缺乏公平審訊，與香港截然不同，又批評特首林鄭月娥不聽民意，「只係擦鞋，成日話為香港好，其實只係為自己」。
今次遊行初時，大批市民於維園草地等候逾一小時仍未出發，不時大叫「開路」。其時在現場的何先生批評，政府諮詢倉卒，亦無足夠理據修例，質疑特首林鄭月娥是有政治任務。他又稱，本港市民對內地司法制度沒信心，希望政府尊重民意。他希望今日可行畢全程，因擔心之後會失去自由參與遊行的機會，「可能三年後，這已經是非法集會，或破壞國家安定」。
何先生的太太今次是近10年來首次遊行，她表示，從事心理輔導，曾有客人稱丈夫回內地工作時無理被捕，故今次出來參加遊行反修例。
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