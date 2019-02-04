【逃犯條例．反修例遊行】全球多個城市聲援　澳洲逾4000人遊行　德國日本台灣集會示不滿 (23:10)

【23:10更新】英國關注香港民主發展的民間組織Democracy for Hong Kong，在倫敦舉行「反送中」遊行，由中國大使館遊行至香港駐倫敦經濟貿易辦事處。現場有逾百人等候岀發，參加者大部分是居英港人和留學生，亦有外國人參加。參加者以廣東話高喊口號「林鄭月娥下台」，並播放《民主會戰勝歸來》。

【21:55】德國多個城市有反對香港《逃犯條例》修訂的集會，當中於德國科隆大教堂外的集會有50人參與，大部分是當地香港人，也有台灣、內地及外國人。發起人蔡先生為港人，在德國留學並已畢業。

【20:00】全球29個城市同日有聲援行動，包括美國紐約、英國倫敦、台北、德國柏林、日本東京等。留日讀書的港人陳偉明在香港駐東京經濟貿易辦事處外，發起反修例集會。他向本報稱，當地警方說超過400人參加，是香港人迄今在當地最多人的集會；參加者大部分是在日港人，有小量中國人和日本人，留日港人十分關心香港事，想維護香港核心價值，亦想國際社會得知香港情況。

【14:04】澳洲4個城市，包括坎培拉、布里斯本、墨爾本和悉尼，有當地民眾遊行，要求港府撤回修例，據知人數已超過4000人。新民主同盟譚凱邦引述當地港人表示，悉尼遊行人數最多，目測約2000人。

另外，由台灣留學港生組成的「在台香港學生及畢業生逃犯條例關注組」，中午12時開始於台北香港經濟貿易文化辦事處辦公室樓下舉辦集會，反對港府修例，人數至少有60人，前銅鑼灣書店店長林榮基有份到場講話。

美國三藩市當地時間周日亦有「反送中集會」，身在美國的讀者林小姐表示，將會由矽谷駕車約1小時到三藩市參加集會。

圖輯：反修例遊行

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