【逃犯條例】保公義撐修例大聯盟：獲逾70萬人實名網上聯署　保安局副局長接信 (12:52)

保公義撐修例大聯盟宣布，截至今日（9日）中午12時，已得到逾70萬名市民以「實名」方式參與網上聯署，支持政府修訂《逃犯條例》。大聯盟召集人黃英豪表示，數字顯示特區政府提出修訂《逃犯條例》草案，得到香港主流民意支持。他又批評反對派「嚴重誇大修例對市民影響」，又指出「好多市民無睇過條法例，未必完全明白」，修例對99.99%市民無影響，希望市民回歸理性。
大聯盟今日中午在政府總部東翼門外舉行集會，約有20人參加，其間高叫「保公義、護法治」、「香港不是逃犯天堂」等口號，並將請願信遞交給保安局副局長區志光。
黃英豪表示，聯署由4月16日開始，不到兩個月，就有逾70萬名市民參與，反映市民支持修例，期望香港社會能夠堵塞法律漏洞，不再成為「逃犯天堂」，以維護法治和確保社會公義，期待政府如期完成修例。
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