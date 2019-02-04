【逃犯條例】保公義撐修例大聯盟：獲逾70萬人實名網上聯署　保安局副局長接信 (12:52)

大聯盟今日中午在政府總部東翼門外舉行集會，約有20人參加，其間高叫「保公義、護法治」、「香港不是逃犯天堂」等口號，並將請願信遞交給保安局副局長區志光。

黃英豪表示，聯署由4月16日開始，不到兩個月，就有逾70萬名市民參與，反映市民支持修例，期望香港社會能夠堵塞法律漏洞，不再成為「逃犯天堂」，以維護法治和確保社會公義，期待政府如期完成修例。

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