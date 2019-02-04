【逃犯條例】陳弘毅：信中央不想港法庭指涉政治逼害　料不輕易提移交請求 (10:17)

對坊間憂慮內地會以其他非政治罪名要求香港移交異見人士，陳弘毅稱，此次修例的有關保障條款寫得很詳盡，且有不少案例可供分析參考，若香港法庭認為某人被移交後不能得到公平審訊，可以此為由拒絕移交。

陳弘毅此前曾表明「港人港審」值得考慮，他今晨再被問及有關建議立場時則表示，自「港人港審」提出後引起不少坊間討論，他經過深入研究後，認為要「港人港審」有不少障礙，例如涉及相當大的法律修改和違反《基本法》等，故如今保安局提出的修訂《逃犯條例》草案最新修改版本，可以接受。

逃犯條例 相關報道：

警民同料遊行人多 警力增至2000 民陣籲開放更多車路 眾志預告有「重要呼籲」

高院法官李瀚良聯署反修例 司法機構：馬道立已勸告避免再發生

宣道會籲港府暫緩修例 予市民足夠諮詢

四大國際新聞工作者及出版人組織表憂慮 促撤回或暫緩修例

工學同行社工學聯手纏鐵鏈遊行 籲關注修例

教聯會籲教師勿動員學生遊行 教協：應尊重遊行集會權利

【多圖】民陣一人一相籲周日遊行 陳方安生陳日君何韻詩參與

陳淑莊：健康原因不現身遊行 周一判刑前見記者

張建宗：政府絕不出賣港人 部分有心人製造恐慌

陳健波︰港人勿把修例政治化 「為中央添煩添亂」

陳弘毅：修例若通過 望下個立法年度全面檢討相關條文

戴耀廷fb：修例通過將「一國一制」 何韻詩：不容我城沉淪

梁愛詩：修例被政治妖魔化 望通過後爭議平息