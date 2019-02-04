【逃犯條例】陳弘毅：信中央不想港法庭指涉政治逼害　料不輕易提移交請求 (10:17)

修訂《逃犯條例》爭議不絕，基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅今晨（9日）出席商台節目時表示，香港法庭處理涉及政治敏感案件時，會參考案例，審視案件是否涉及政治迫害；他亦相信中央未來會克制，不輕易提出移交請求，因他認為，中央也不想香港法庭指出內地會政治逼害某人。
對坊間憂慮內地會以其他非政治罪名要求香港移交異見人士，陳弘毅稱，此次修例的有關保障條款寫得很詳盡，且有不少案例可供分析參考，若香港法庭認為某人被移交後不能得到公平審訊，可以此為由拒絕移交。
陳弘毅此前曾表明「港人港審」值得考慮，他今晨再被問及有關建議立場時則表示，自「港人港審」提出後引起不少坊間討論，他經過深入研究後，認為要「港人港審」有不少障礙，例如涉及相當大的法律修改和違反《基本法》等，故如今保安局提出的修訂《逃犯條例》草案最新修改版本，可以接受。
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