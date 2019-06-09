張建宗：入大學非成功唯一指標　職專教育部分行業前景待遇更佳 (09:16)

政務司長張建宗今早（9日）發表網誌，指出中電學院、香港建造學院、港鐵學院、生產力學院、香港國際航空學院和中華煤氣工程學院合組的「企業技術學院網絡」（Corporate Tech Academy Network，CTAN），去年所辦的非短期課程，有超過5000人畢業，反映愈來愈多香港企業攜手協作秉持社會企業責任的精神，「令我這個二十多年來長期在勞工和人力政策、教育培訓、青年發展，促進社會向上流動，以及扶貧助弱範疇工作的官員」，深受感動；另外，機場管理局與勞工處早前合辦職業博覽會，超過40家機場同業公司提供逾4000個職位空缺。