張建宗：入大學非成功唯一指標　職專教育部分行業前景待遇更佳 (09:16)

政務司長張建宗今早（9日）發表網誌，指出中電學院、香港建造學院、港鐵學院、生產力學院、香港國際航空學院和中華煤氣工程學院合組的「企業技術學院網絡」（Corporate Tech Academy Network，CTAN），去年所辦的非短期課程，有超過5000人畢業，反映愈來愈多香港企業攜手協作秉持社會企業責任的精神，「令我這個二十多年來長期在勞工和人力政策、教育培訓、青年發展，促進社會向上流動，以及扶貧助弱範疇工作的官員」，深受感動；另外，機場管理局與勞工處早前合辦職業博覽會，超過40家機場同業公司提供逾4000個職位空缺。
張建宗表示，政府一直致力為中學畢業生提供一個靈活、多元及多階進出的升學途徑，發揮潛能，盡展所長；「我想指出，大學不是唯一的升學途徑，更不是成功的唯一指標」，職專教育也涵蓋學士學位、副學位和文憑等不同課程，惟大部分學生和家長以大學學位課程為首選，對職專教育不大了解。張建宗指出，職專教育涉及的某些行業，晉升前景和薪酬待遇，甚至比大學畢業生更優厚。
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