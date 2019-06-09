【逃犯條例】修例爭議全時序 (12:20)

《逃犯條例》修訂觸發民陣發動今日（9日）遊行，《明報》網站整合自去年2月台灣殺人案至今，涉事的重大進展和轉捩點。
2018年3月13日：台灣警方尋獲同年2月遇害的香港少女潘曉穎遺體；其男友陳同佳在港以涉嫌盜用潘曉穎信用卡提款，同日被香港警方拘捕及落案起訴。台北士林地檢署及台灣法務部其後合共至少3次要求港方提供司法互助，遣送陳同佳到台，但一直未獲正面回應。
2019年2月12日：保安局在未正式公眾諮詢下，提出修訂《逃犯條例》，建議港府可以用「一次性的個案方式」，處理內地和台灣等地區移交逃犯的要求；另一修例建議，改由特首發出「證明書」方式，啟動移交請求，再由法庭審議，確保移交請求符合法例及人權保障，刪去原本由立法會審議個案的權力。
2019年3月26日：保安局長李家超因應民間以至商界對修例不滿，公布多項《逃犯條例》新修訂安排，包括剔除破產和證券期貨交易等9項罪行，又提升移交逃犯門檻，只處理可判監3年以上，和在香港可循公訴程序審訊的罪行個案。
2019年4月17日：立法會召開處理《逃犯條例》修訂首次法案委員會會議，身為立法會內最資深議員的民主黨涂謹申，依議會慣例負責主持會議選出委員會主席，但他全程處理規程問題，導致會議結束仍未選舉主席和審議條文。建制派批評民主派拉布，其後觸發委員會「鬧雙胞」，及雙方議員在會議室內外爆發混亂場面等事件。
2019年4月28日：民陣及民主派會議發起第二次反修例遊行，遊行人數遠超上次，民陣稱有13萬人參加，警方指最高峰時有2.28萬人，兩者均創下2014年佔領運動以來民主派遊行人數的新高。
2019年4月29日：陳同佳承認4項洗黑錢罪名，判囚29個月。保安局長李家超表示，若陳獄中行為良好，最快可在今年10月出獄。
2019年5月17日：中聯辦主任王志民向港區人大及政協等建制派，通報中央對港府修訂《逃犯條例》的立場，強調「堅決支持香港政府依法修例」，希望如期完成，要求建制派團結支持。
2019年5月20日：保安局長李家超提出將《逃犯條例》修訂「直上大會」，將條例草案繞過法案委員會審議，直接在6月12日（周三）於大會恢復二讀辯論。
2019年5月21日：民陣宣布將於6月9日（今日）舉行第三次反修訂《逃犯條例》遊行。
2019年5月21日：主管香港事務的國務院副總理韓正，在北京會見香港社團時，稱中央政府完全支持港府修例工作，形容修例符合《基本法》規定，有利彰顯香港社會的法治和公平正義。
2019年5月24日：修例陸續觸動國際社會關注，歐盟駐港澳辦事處和成員國駐港代表，包括英國駐港澳總領事賀恩德等，與特首林鄭月娥會面，正式提出外交照會（demarche）。
2019年5月28日：潘曉穎的中學母校赤柱聖士提反書院，兩名現職教師和兩名校友發起聯署反對修例，批評政府「假借公義之名，強行修例」，獲千名校友、師生和家長聯署；相類聯署其後擴散至涉及全港逾400個大、中、小學、社區及不同行業群組。
2019年5月30日：保安局長李家超就《逃犯條例》修訂再提新修訂，提出6項建議，包括移交罪行適用範圍由可判監逾3年的罪行，提高至可判監7年或以上；及透過政策聲明，說明港府只處理由內地最高人民檢察院提出的申請等。
2019年6月6日：法律界反修例黑衣遊行，由最高法院遊行到政府總部。發起遊行的法律界立法會議員郭榮鏗表示，共有2500至3000人參加，警方則表示高峰時有880人。
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