同性配偶福利案5年爭持　梁鎮罡：未來還有很長的路 (21:25)

Angus於分享會中表示，二人2014年準備結婚時已嘗試與政府理性討論，寫了一封電郵，問結婚後是否會有福利，惟政府回覆不會。其後8至9個月的時間，他與政府來回「筆戰」，形容政府「好似一張爛了的唱片，不斷給你同一個答案」。二人心裏面的那團火熊熊地燃燒起來，不斷向不同機構求助，都得不到正面回應，無可奈何下唯有提出司法覆核。

在案件審訊的漫長過程中，他們經歷起跌，尤其當政府上訴得直，Angus說，那時自己不夠兩分鐘便決定上訴。「我們現在做的事情，已經不是關乎我們兩人的事情，我會成為了政府的尚方寶劍。」

二人在終極判決前到意大利享受假期，原預料會在下周初判決，打算在沒壓力之下休息一下。詎料突然收到電話，一大群人告訴他，會於周四有判決。二人馬上回來香港，也為此先行籌備一個派對，更邀請了自己父母一起。「當時有人問，為什麼你們要準備派對？因為我們一開始已經想，不論贏輸，也想多謝（大家）……（司法程序）4年來我們明顯看到社會上很多的轉變，很多人，會拍肩膀對我們說加油」。

聞判開心大叫 伴侶喜極而泣

收到判決前，二人舟車勞頓，40小時沒睡覺，頻頻望手機靜候佳音，傳來喜訊的一剎那，Angus禁不住在家大叫起來，Scott更流下男兒淚。Angus說：「我們的愛和其他人沒分別。我向爸媽出櫃的時候，因為他們不認識同志是什麼，其實也把爸媽放進衣櫃裏。」他又說，看到社會上很多人不再活在衣櫃裏面，不再怕給別人知道自己的性取向，十分感恩。Scott更說：「What doesn't kill you makes you stronger！」

根據判辭，Angus一方需要在頒下判決14日內入書面陳辭，講述覺得應如何處理稅務寬免及訟費問題，然後政府再有14日時間回應，然後Angus一方再有7日時間回應政府。他說，政府實質如何處理，還需要持續跟進。他希望政府能夠重新審視現行法例，「未來還有很長的路要走！」

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