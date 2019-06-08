10歲一夜視障　淇淇圓配音夢出版錄音故事集 (17:08)

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淇淇未發病前是個可人兒，小時候最喜歡看卡通片，會自行模仿角色配音，用錄音機錄音帶把聲音錄下來。可惜淇淇10歲時，一夜之間出現視障，後確診患上罕見病「線粒體基因突變」，全球僅得數個案例。意志消沉的她，把自己所有的錄音帶全都撕掉，更一度萌生死念。

淇淇用了一兩年時間接受自己的病，轉到心光盲人學校讀書後，亦發現視障並不代表什麼都做不到，「同學們原來唔單止可以跑樓梯，仲可以『打爆機』！」，促使她有勇氣追尋自己夢想。

高中轉到香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校就讀後，淇淇第一天與學校老師會面時，被問到有何夢想。她當時答：「我想做一個配音員！但我知道好難做到㗎啦......」聽罷，學校老師和同工們開始到處尋覓，有何方法實現淇淇的願望。在多次碰壁，獲告知「視障沒可能配音」後，淇淇卻意外獲資深粵語配音員龍天生爽快答應，教授淇淇配音。首次踏足錄音室，淇淇笑不攏嘴，開心了足足一星期。

淇淇一共曾為兩部卡通片電影配音，第一個角色是為「閃電王麥坤」打氣一員，對白只有一句。第二次，她在一部講述超能力家庭的電影，為一個四線角色配音，對白多了，也更有滿足感。

龍天生解釋，正常的配音員，每次配音前都要看稿看影片，記下時間碼作預備，但淇淇視力差，不能即場閱讀稿件。所以，龍天生幫她預備字型特大的稿件，並提早預備給淇淇，讓她先背好。配音的時候，龍會先告訴淇淇劇情，又會示範，讓淇淇了解該片段的語氣，並跟著他讀。龍天生大讚，淇淇記憶力好，模仿能力強，已經「學有所成」。

籌備一年多，淇淇今日更發布了個人錄音故事集「聲夢傳淇」，內裏輯錄了8段聲帶，全由淇淇創作及錄音。淇淇坦言，自己因病而曾想過放棄，但最後仍然堅持，其中一個故事「爸爸最疼愛的頂心杉」，更是她的親身經歷，講述爸爸在她發病時如何痛惜自己，例如在醫院留醫期間，自己一頓醫院飯都沒有吃過，因為爸爸堅持每頓飯都由他自己親自煮。淇淇羞澀地說，從媽媽及哥哥口中得知，父親聽完她這輯錄音，一臉感動。

淇淇目前一天要吃上百顆藥丸，經過藥物治療後，現在恢復視力6、7成。她謂，近年社會的確對視障者偏見減少，但視障者出路依舊狹窄。「同學一係做接線生，一係做sales（銷售員）」，她也深知沒可能成為一個全職配音員。她另有一個夢想，希望成為寵物護理員，但這個夢依舊因身體缺陷而距離遙遠。龍天生勸勉她：「你可以做一個快樂的兼職配音員！」

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