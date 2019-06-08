【逃犯條例】四大國際新聞工作者及出版人組織表憂慮　促撤回或暫緩修例 (16:47)

國際記聯在其聲明指出，《逃犯條例》修例一旦通過，會對涉及中國新聞報道的記者及告密者產生寒蟬效應，進一步打擊香港的新聞自由。

無國界記者認為，雖然修例草案已排除政治罪及可能影響人權事項，但港人仍擔心港府無能力反對北京當局的要求，終令記者受壓；該組織的東亞主管Cédric Alviani指出，內地政府已多次「以莫須有的罪名懲罰異見人士」，若修例通過，北京將毋須再「擄人綁架」，只要安插罪名便可「把她要滅聲的人帶走」。

保護記者委員會表示，香港法院無權去審核內地當局提交的證據是否可信，特首則面對來自中央政府的政治壓力；建議中的《逃犯條例》修訂草案「把內地高度政治化的司法體系引入香港」，將威脅香港經濟賴以成功的司法獨立和新聞自由兩大基石。

亞洲出版業協會則指出，內地司法制度是「威嚇記者和阻礙資訊自由流動的工具」，修訂《逃犯條例》會把這些威嚇帶來香港，並對香港賴以成功的商業生態帶來負面影響。

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