【逃犯條例】遭立會保安逐出會議廳　民主派議員警總報案 (18:26)

秘書處指出，行管會主席梁君彥在會後表示，行管會授權秘書處根據這些原則管理會議廳和會議室。秘書處應先勸喻留在會議廳的議員離開。若他們不肯離開，秘書處會在當日採取適當的行動，安全地執行行管會的決定。行管會向秘書處發出有關指示時，已考慮過相關法例。秘書處在周四當天完成執行行管會的指示，協助立法會會議完結後仍然留在會議廳的議員離開會議廳 。

【14:29】新民主同盟范國威、公民黨譚文豪、民主黨許智峯和鄺俊宇4名民主派議員，今午（8日）到灣仔警察總部報警，表示他們和議會陣線朱凱廸周四在立法會會議廳範圍，被抬離、襲擊、妨礙或騷擾，執行立法會行管會決定的立法會人員和立法會主席梁君彥都違法。譚文豪說，會考慮在立法會向梁君彥提出譴責。朱凱廸因昨日（7日）發生單車意外，今日未能往報警。案件由港島總區刑事部公眾活動調查組跟進。

指行管會梁君彥下令屬違法

立法會下周三（12日）將就《逃犯條例》修訂恢復二讀，周四（6日）立法會會議結束後，上述5名民主派議員留在會議廳內拉起「反送中」橫額留守。立法會行管會當日開緊急會議，授權秘書處採取行動，召保安抬走譚文豪、鄺俊宇；范國威自行離開會議廳，許智峯及朱凱廸則站在鋁梯上，保安一度嘗試搖動鋁梯，最終二人都被抬走。

譚文豪強調，立法會議員進入會議廳是他們的權力。他指出，《立法會（權力及特權）條例》19（a），任何人襲擊、妨礙或騷擾任何前往或離開會議廳範圍，或在會議廳範圍內的任何議員，都是違法；而「會議廳範圍」，是指「在立法會或任何委員會舉行會議當日全部時間」。

他再反駁，立法會主席梁君彥說事發時不是立法會會議期間，故5名民主派議員不受《立法會（權力及特權）條例》保障，但梁君彥的演繹是完全錯誤，他當時已警告保安。

對於在下周三前會否再在會議廳內做出周四的行為，譚文豪說不方便透露，原本計劃想在會議廳留守到下周三，但現時計劃有變。

許智峯稱，行管會命令保安員驅趕5人是不合法和不合理，因為他們各人當時不是佔領行動，而是在議員辦公的地方做事，無阻礙公職人員和會議。他要求梁君彥公開行管會的法律顧問意見，以示行管會的決定中立和不偏不倚，否則會被市民認為梁君彥和行管會是為政治服務。他又指出，今次保安用非法武力將議員從辦公地方趕走，是很壞的先例。

范國威批評，立法會內的政治爭拗，不應透過行管會指示立法會工作人員抹去政治中立性，用粗暴方法驅趕議員。

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