【逃犯條例．多圖】民陣料遊行規模超2003年　增派糾察保秩序 (14:33)

民陣召集人岑子杰預計，明日遊行人數會超出2003年七一遊行的規模，民陣會做好安排，有過百名糾察維持秩序，其他政黨亦會安排糾察，以確保遊行和平進行。

陳方安生表示，今次修例只有短短20日諮詢期，回歸前港英政府答應港人，若與中國內地有移交安排會作廣泛諮詢，現時只有20日是不能接受，而且修例惹來本地和國際社會迴響，自動拆了香港和內地的防火牆。她指出，香港的司法制度與內地有很大分別，說白點是內地沒有公平審訊。

「香港浸信會聯會」昨日（7日）發聲明，要求政府撤回修訂《逃犯條例》草案，陳日君說大家在此時不需要好偉大，「這件事威脅到大家，不出來是對不住自己，不止不盡責任，亦是愚蠢」。他說，有很多兄弟姊妹在內地幫助地下教會、傳福音、講信仰，可能有紀錄，擔憂修例後會有拘捕行動。他回應汽油彈事件時說，這是防不勝防，希望一切平安。

何韻詩明日（8日）亦會出席民陣遊行，她質疑修例通過後能否保住香港的言論、創作等自由，認為這不只是政治問題，而是影響到民生。她強調，明日遊行人數重要，因香港政府以為港人不會出聲，但愈多人上街，港府便不能再漠視。對於昨日兩宗汽油彈事件，何韻詩呼籲大家要小心、有警惕的心，遇突發事要冷靜面對。

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