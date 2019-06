【逃犯條例】戴耀廷fb：修例通過將「一國一制」　何韻詩：不容我城沉淪 (13:07)

戴耀廷另表示,已慢慢適應監獄生活,又稱這段牢獄日子,「不會是我人生的低谷,反是我生命的高峯,因我會被磨煉得更加堅強,去應對未來更大的挑戰」。

另外,《華盛頓郵報》昨日(7日)刊出活躍社運藝人何韻詩的文章,題為《香港的逃犯條例威脅我們的民主靈魂。但亦都正喚醒它。(Hong Kong's extradition law threatens our democratic spirit. But it's also awakening it.)》。何韻詩在文章中指出,當局今次強推修例,「已經喚起港人史無前例的恐懼(have raised unprecedented fear among the population)」 ;修例一旦通過,內地的逼害和壓制等模式植入本港,將「標誌(香港)從世界上完全孤立(symbolizes total isolation from the world)」,國際性的各界組織或都會盤算撤走或被拒入境,香港的東西匯聚文化特色勢必消失。

但何韻詩亦提到,近日六四燭光晚會和法律界黑衣靜默遊行等,都反映今次修例重新令各界關心香港的人走出來,有本土派人士也放下他們跟其他港人自2014年雨傘運動以來的分歧,以公開行動捍衛香港法治。何韻詩表示,「我們終於開始以一個更務實的視角來面對目前的長期戰役。我們亦不會連一場鬥爭也不做,就讓我城沉淪(We are finally starting to gain a more realistic perspective of the long battle ahead. And we shall not allow our city to go down without a fight.)」。

何韻詩其後在fb表示,今次是她第一次獲邀用英文寫專欄,「但願我哋香港人嘅狀况同訴求,可以有更多人知道,只因這個不只是香港嘅問題,呢條惡法嘅影響其實係全球性的」。

