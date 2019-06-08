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2019年6月8日星期六
【逃犯條例．反修例遊行】縮時片看遊行日至夜 記錄上街反修例 (23:57)
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【逃犯條例．反修例遊行】台灣陸委會：由衷感佩港人向港府說不 強行修法為「一國兩制」敲響喪鐘 (21:38)
【逃犯條例．反修例遊行】眾志發起「堵截立法會」行動 籲林鄭李家超撤修例 (21:01)
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【逃犯條例．反修例遊行】銅鑼灣天后站出入口回復正常 金鐘站人潮迫爆 (19:43)
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的士司機疑病發休克撞欄 送院不治 (10:31)
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【逃犯條例】學生動源預告遊行後有和平理性「後續行動」 (22:04)
盧偉聰強力譴責對警車警署擲汽油彈 將起訴一疑犯 (21:53)
同性配偶福利案5年爭持 梁鎮罡：未來還有很長的路 (21:25)
【逃犯條例】宣道會籲港府暫緩修例 予市民足夠諮詢 (21:13)
專科護士自願註冊計劃 護士管理局今年內提出建議 (21:01)
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葵芳站男子撞閘門玻璃 傷頭送院 (20:49)
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釣魚漢倒斃柴灣防波堤 (19:27)
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陳健波：預留充足時間討論「明日大嶼」撥款 (16:43)
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警車灣仔警察總部外遭擲汽油彈 警嚴厲譴責【短片】 (10:04)
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朗豪坊女途人遭撞飛 昏迷送院搶救
(11:12)
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早上10時許，一輛銀色七人車沿上海街行駛，駛近朗豪坊時，撞倒一名擬橫過馬路的40餘歲女子，女事主被撞飛重創昏迷。救護員到場將女事主送院搶救後暫無生命危險，警方正調查意外原因。
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警車灣仔警察總部外遭擲汽油彈 警嚴厲譴責【短片】
【端午節習俗】端午節又稱「重五節」 食五豆糉五豆粥應節
酷熱天氣警告生效 氣溫29度
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