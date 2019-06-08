「過勞」徵狀逐個睇　家庭醫生提醒：徵狀持續要求醫 (09:26)

世界衛生組織早前把burn out（過勞／工作倦怠）列入「國際疾病分類」名單，界定為一種因長期工作壓力但未能妥善管理的綜合症，屬於「職業現象」，雖然不視為疾病，但或可導致人們尋求治療。不少人工作壓力大，怎樣才知道自己壓力「爆煲」？
香港家庭醫學學院副院長（總務）劉浩濂接受明報網站訪問表示，根據世衛界定「burn out」的3種特徵（感到疲倦、心理上對工作保持距離或對自己的工作感消極和憤怒，以及工作能力下降），人在面對過大的壓力時，生理及心理上會出現各種徵狀示警。劉浩濂提醒，當這些徵狀持續出現，便應求醫，如果處理不當，有可能導致情緒病或精神病等心理疾病。
「過勞」三大特徵及相關徵狀
1.感到疲倦、精疲力竭
相關徵狀
·容易感到疲倦，即使有休息日依然無法回復精力
·情緒容易低落
·經常暴飲暴食、喝酒，甚至濫藥
2.心理上對工作保持距離或對自己的工作感消極和憤怒
相關徵狀
·早上起牀不想上班
·對工作感到失望
·工作時容易暴躁、發脾氣
·面對他人如同事、客人會感到不耐煩
·出現各種痛症，如頭痛、肩頸痛、腰痛等
·睡眠習慣改變，如睡眠質素變差、失眠等
3.工作能力下降
相關徵狀
·注意力下降
·難以集中精神工作
劉浩濂補充，當面對過大的工作壓力時，以上徵狀較少會單一出現。另外，香港心理衛生會教育及預防小組委員、精神科專科醫生黃璐璐亦提醒大家，要判斷是否壓力過大，並非計算自己出現了多少種徵狀，只要其中幾種徵狀持續出現，或某一徵狀出現的情况特別嚴重，便應求醫。
文：何芍盈
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