「過勞」徵狀逐個睇　家庭醫生提醒：徵狀持續要求醫 (09:26)

香港家庭醫學學院副院長（總務）劉浩濂接受明報網站訪問表示，根據世衛界定「burn out」的3種特徵（感到疲倦、心理上對工作保持距離或對自己的工作感消極和憤怒，以及工作能力下降），人在面對過大的壓力時，生理及心理上會出現各種徵狀示警。劉浩濂提醒，當這些徵狀持續出現，便應求醫，如果處理不當，有可能導致情緒病或精神病等心理疾病。

「過勞」三大特徵及相關徵狀

1.感到疲倦、精疲力竭

相關徵狀

·容易感到疲倦，即使有休息日依然無法回復精力

·情緒容易低落

·經常暴飲暴食、喝酒，甚至濫藥

2.心理上對工作保持距離或對自己的工作感消極和憤怒

相關徵狀

·早上起牀不想上班

·對工作感到失望

·工作時容易暴躁、發脾氣

·面對他人如同事、客人會感到不耐煩

·出現各種痛症，如頭痛、肩頸痛、腰痛等

·睡眠習慣改變，如睡眠質素變差、失眠等

3.工作能力下降

相關徵狀

·注意力下降

·難以集中精神工作

劉浩濂補充，當面對過大的工作壓力時，以上徵狀較少會單一出現。另外，香港心理衛生會教育及預防小組委員、精神科專科醫生黃璐璐亦提醒大家，要判斷是否壓力過大，並非計算自己出現了多少種徵狀，只要其中幾種徵狀持續出現，或某一徵狀出現的情况特別嚴重，便應求醫。

文：何芍盈

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