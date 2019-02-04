【逃犯條例】赴布拉格參加劇場展　港舞台技術協會主席：言論創作人身自由受威脅 (20:53)

香港舞台技術及設計人員協會主席徐碩朋，率領一批香港舞台設計及技術協會人員，前往捷克布拉格參加「布拉格劇場四年展2019」（Prague Quadrennial 2019）。徐碩朋在展覽的香港館開幕禮致辭時指出，港人的言論、創作以至人身自由近年開始受威脅；又提及周日（9日）的反對修例《逃犯條例》遊行，表示要「企硬、堅守」屬於港人的東西。
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徐碩朋表示，香港舞台技術及設計人員在擁有言論和創作自由之下，不斷為生活轉型，「期望好似大樹一樣，得以在夾縫中生存」。惟近年香港政治環境不斷變化，令他們的「夾縫」愈來愈狹窄，近期連歐盟、英國、美國及加拿大都表達關注，港人的言論、創作以至人身自由都開始受威脅，「多年來，堅守相信、而恆之有效的制度被衝擊，有好多人民正在抗衡」。
徐碩朋指出，周日（9日）上街遊行的人都是為守護「空間小但想像大、自主權狹窄但視野廣闊」的香港，「我們都不希望在不知情下，被送走困入牢獄」，強調愈恐懼就愈要繼續爭取，「企硬、堅守」屬於港人的東西。他表明「反對政府進行一切違背民意的行為」，爭取繼續創造屬於港人的香港，「以配合我地所祈許的一個民主自由的劇情」。
徐碩朋率團參加的「布拉格劇場四年展」，是全球最大型及最權威的舞台設計及劇場建築展覽，自1967年起每4年一次在捷克布拉格舉行，今年展期由本月6至16日，共有79個國家及地區參加，主題為「Imagination. Transformation. Memory.」。香港舞台設計及技術協會（HKATTS）今年派出30多名舞台設計者、技術人員和學生前往布拉格參加展覽；香港演藝學院亦派出師生參展。
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