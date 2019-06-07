警車警署接連被擲燃燒彈　警尋獲涉案車共拘4人【短片】 (23:20)

警方目前共拘捕4名中國籍男子，年齡由22至60歲。4人會被通宵扣查。

黃維表示，在北角英皇道873號一幢大廈被捕的男子，相信就是駕車犯案者，而另外兩名被捕者懷疑是涉犯案男子的同黨或朋友，正調查另外一名60歲的男子與涉嫌犯案者及案件的關係，不排除會有更多人被捕。另外3名被捕男子都是在其中一名疑犯住所附近被捕。

他說，犯案動機及有否幕後主謀都是目前調查重點。至於疑犯是否有黑幫背景，黄維表示，因可能影響日後的審訊，故不便透露。

他提到，涉案汽油彈製作比較粗糙，兩個涉案汽油彈都是由同一款的啤酒樽製作，裝了類似汽油的液體及塞入紙碎燃點，可能是在家中製作。

他強調，以汽油彈縱火是極度危險的行為，警方會不遺餘力去調查及制止這些行為。被問到事件是否與星期日的遊行有關，黃維表示，無論是何時何地動機如何，對於這種危險的縱火行為，警方都會強烈譴責，一經定罪最高可以被判終身監禁。

【18:43】灣仔警察總部外一部警車，以及跑馬地警署，今日（7日）接連被擲燃燒彈。警方下午約5時45分在北角英皇道截獲懷疑涉及兩案的黑色平治私家車，並拘捕一名懷疑與案有關、有黑幫背景的男子。

首宗縱火案發生於凌晨約3時半，港島衝鋒隊第7隊警車從灣仔駱克道駛出軍器廠街警察總部對開時，一名男子突然向警車投擲燃燒彈後，登上黑色私家車逃去。遇襲警車停在現場，警方其後派員到場調查。

至下午近4時，警方接報跑馬地警署門外有一宗縱火案。現場圖片所見，跑馬地警署門外地面及牆邊熏黑，有被火燒過痕迹，地上遺有玻璃碎。

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