【逃犯條例】三人權組織再函林鄭促撤修例　獲逾70組織聯署 (14:45)

政府提出修訂《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》，引發廣泛爭議。人權觀察、香港人權監察及國際特赦組織香港分會，再次去信特首林鄭月娥表達關注，要求港府立即撤回修例。三個組織的公開信獲逾70個其他組織聯署，包括中國維權律師關注組、民權觀察、Hong Kong Watch、無國界記者、民陣等。
公開信指出，港府提出的《逃犯條例》修訂建議，令人權捍衛者、傳媒工作者、非政府組織員工及社工等從事與中國內地有關工作的人有風險。信件又提到，保安局稱香港法院會考慮移交逃犯申請地的人權狀况，惟這些措施「實際上不太可能提供真正和有效的保護」。
發信的三個組織表示，中國內地司法制度的問題，包括任意拘押、施行酷刑，以及其他虐待、嚴重侵犯公正審判權，以至未經審訊下把人拘押並與外界隔絕的各種體系，「早已記錄在案」；加上內地司法機構並非獨立於政府和中共，更令人擔憂任何人若被引渡到中國，都有遭受酷刑和其他形式虐待，以及其他嚴重人權侵犯的風險。
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