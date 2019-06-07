【非洲豬瘟．多圖】端午節鮮肉價每斤貴約30元　肉檔：似買黃金 (14:21)

今日（7日）是端午節，市民到街市買豬肉，肉價每斤比平時貴逾30元。有市民表示，「唔比佢（肉檔）賺，自上星期包糉後就無再買新鮮豬肉」。有大埔肉檔負責人說，豬肉不夠分，搶高肉價，「好似買黃金咁」，十多年來都未試過如此高價。
「優惠肉食」的黃老闆指出，「做大節」才沒豬，今日買豬肉如「買黃金」，開業十多年都未曾以如此高價賣豬肉。他說，本來每日都會買入4隻豬，並會購入內地豬，但今日內地豬都被大集團買走，只能買入兩隻本地豬，明天或只能分得一隻。
「亨泰肉食」的陳先生亦指出，今年受非洲豬瘟影響，去年端午節瘦肉才賣40元一斤，今日要80多元，貴了一倍。他說端午節需求大，但今日也比平時入少了一半豬，未到10時就全數售罄。他批評政府令整個豬肉市場「笠笠亂」，「香港有超過1500檔豬肉檔，落得千幾隻豬，有啲豬檔可能分唔到」。
市民朱太買了120元的脢頭肉，她表示，每斤售價比平日貴20元，惟丈夫和女兒對牛肉敏感，只能吃豬或雞，亦怕急凍豬肉從外地入口不及本地豬安全，故即使售價高仍會購買。
李小姐則堅拒捱貴豬。她表示，自上周包糉後就沒有再買新鮮豬肉，「唔畀佢（肉檔）賺」，煲湯也只落果皮不用豬肉，待豬價回落才會購買。
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