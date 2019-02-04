【逃犯條例‧短片】民陣拍片籲6‧9上街　黃耀明陳日君望市民反「送中」 (12:32)

民陣昨（6日）於社交網站Facebook專頁上載一段影片，訪問了歌手黃耀明、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、社工及一對母子，指出若《逃犯條例》修訂草案獲通過，眾人或會因自由創作、宣揚民主、改革社會等行為成為逃犯。民陣呼籲，市民周日（9日）出席反「送中」大遊行，以「守護香港」，並希望政府「撤回惡法」。
影片題為＜2019年，我成為一個逃犯＞，片中開首批評，「香港政府想用20日，去推倒一幅22年的城牆」，指出一國兩制、港人治港、高度自治、法治精神等，現已「蕩然無存」。
黃耀明在影片中說︰「我不甘心，香港因為一個人一意孤行而變成這樣」。陳日君則指出，「相信世人即使身陷苦難，生而為人都應該擁有免於恐懼的自由」。眾人表示，雖然現況如此，但他們均「未死心」，因香港不應該是這樣，他們仍有一絲希望，並會選擇反抗。
另外，今早7時許，民協於深水埗區數個地點，掛上多幅1米乘4米、印有「六九上街，撤回惡法」橫額。警員到場了解及拍攝，未有進一步行動。
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