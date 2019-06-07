警車灣仔警察總部外遭擲汽油彈　警嚴厲譴責【短片】 (10:04)

私家車司機尹先生當時從金鐘道轉入軍器廠街目擊事件，他表示，一輛黑色私家車停在軍器廠街右線，一名男子突然下車，向途經警車投擲汽油彈，尹先生及後與另一泥頭車司機協助警方調查。

據尹先生及泥頭車的「車cam」片段及另一大廈閉路電視片段所見，事發時可疑男子燃起汽油彈，一度步向警察總部正門，至警車途經發現該名男子，該男子回頭企圖返回私家車，警員及後慢駛準備下車時，該男子向警車投擲汽油彈，再登上黑色私家車逃去，警車駛前5至10米始停下。據悉，涉事警車事發前曾於銅鑼灣處理一宗有人墮海案件，及後案件改列發現懷疑精神紊亂人士及有人墮海。

港島總區重案組警司羅國凱表示，現時仍未清楚匪徒犯案動機，不排除其車上有同黨。他說，事發時火勢不大，警車未有嚴重損毀，玻璃樽內的易燃品有待調查；當時電光火石間，車上警員未能確認有否其他爆炸品，因此封鎖現場調查，未有即時追截，事後警方展開「捷進行動」全力追查。

羅國凱認為，事件並非針對警方車輛，但未知對方動機，警方嚴厲譴責；涉案男子疑因力量不足，汽油彈未有直接擊中警車，未造成嚴重損毀。