【逃犯條例】大律師公會補充意見書　質疑政府理據 (22:19)

以下點列大律師公會補充意見書對政府理據的部分反駁和質疑：

○政府補充措施 ●公會評論

○把可移交罪行的可判處最高刑期提高至7年或以上

●縮小條例適用範圍，與政府聲言回應漏洞造成的不公義、打擊跨境嚴重罪行的決心而提出修例的原因背道而馳

●沒有政策原因支持，與其他有長期相互協議的國家如加拿大、英國等比較，有明顯較低門檻

●提高刑期以給予在內地從事商業活動的人士提供保障的說法只是海市蜃樓

○其他保障如請求方需作保證，有關罪行可是在有效追訴期內、容許特首移交時加入條文，保障被移交者有公開審訊、探視權利等人權，但不寫入法例中

●做法十分不妥善；只依靠請求方的善意，沒法律效力

●保障程度取決於特首與請求方的協議，以及雙方是否有對等關係，如香港與內地的關係不對等，會令人懷疑特首有否能力要求對方承諾有關權利

●特區政府如何確保對方會遵守人權保障的承諾並不清晰；若該人已被移交，任何抗議或反對實屬徒然

○若罪行在請求方的追訴期已過，港府不會接納移交申請

●保障效果有限；如若疑犯逃走而內地執法機關已立案調查，追訴期時限並不生效

大律師公會補充意見書全文：link.mingpao.com/58842.htm

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