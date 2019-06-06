亞視向通訊局申領12年非本地電視節目服務牌照 (21:59)

政府今日（6日）在憲報刊登公告，指出通訊局已接獲亞洲電視數碼媒體申領12年期非本地電視節目服務牌照申請。根據亞視提交文件，亞視計劃推出一條名為「經典台」（英文名稱為Classic Channel）的24小時頻道，每星期7天、24小時主要以粵語循環播放6至8小時節目，包括約7600小時劇集和2萬小時綜藝及娛樂節目。這些節目均由亞洲電視有限公司於1957年至2016年期間製作。有關庫藏亦收錄逾9萬小時新聞片段，記錄60年來的歷史事件。
亞視於2016年因免費電視牌照屆滿而「熄機」，去年曾捲土重來，以OTT（Over the top）網絡電視形式「復活」。今次亞視計劃分階段於東盟國及其他國家推出經典台，首階段於獲發服務牌照後兩至三個月內於馬來西亞及新加坡推出服務，惟該頻道將屬鎖碼頻道，不會供香港及澳門公眾接收。
通訊局提到，現階段並不代表通訊局確認申請詳情的真確性，或以任何方式接納、核准、允許或同意有關申請。公眾對有關申請有任何意見，可於本月27日或之前，以郵遞、 傳真或電郵（consultation-atvdm@ofca.gov.hk）方式，向通訊局提出申述。
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