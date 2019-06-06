亞視向通訊局申領12年非本地電視節目服務牌照 (21:59)

亞視於2016年因免費電視牌照屆滿而「熄機」，去年曾捲土重來，以OTT（Over the top）網絡電視形式「復活」。今次亞視計劃分階段於東盟國及其他國家推出經典台，首階段於獲發服務牌照後兩至三個月內於馬來西亞及新加坡推出服務，惟該頻道將屬鎖碼頻道，不會供香港及澳門公眾接收。

通訊局提到，現階段並不代表通訊局確認申請詳情的真確性，或以任何方式接納、核准、允許或同意有關申請。公眾對有關申請有任何意見，可於本月27日或之前，以郵遞、 傳真或電郵（consultation-atvdm@ofca.gov.hk）方式，向通訊局提出申述。

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