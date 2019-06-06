政府醫生協會改選　李慧茵連任主席：公務員有自由意志 (21:33)

政府醫生協會主席李慧茵表示，協會一向較低調，惟去年業界較多爭議，協會亦走進鎂光燈之下。就海外醫生來港執業，她表示歡迎海外醫生與本地醫生一同在公營機構經歷艱辛、服務本港市民，「不是說我做得多辛苦就要你做得多辛苦」，強調本地臨牀經驗很重要，因牽涉臨牀經驗及病人安全。

李慧茵續指出，政府醫生既是醫生亦是公務員，但認為公務員並非不能沒有自由意志，服務對象是香港市民，如發現問題有責任向高層反映，直至高層聽到為止，「做公務員不等於將常識和良知掉進垃圾桶」。對於周日（9日）的反修例遊行，她表示會以個人身分出席。

公共醫療醫生協會新任會長馬仲儀表示，未來會加強與各醫院同事聯繫，她指出，近年較多前線醫生及中層醫生離職，影響現職員工士氣、加重工作量，認為醫管局應主動了解問題，把流失問題視為重中之重。她續指出，歡迎海外醫生來港執業，但不支持海外醫生免試獲本地正式註冊。

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