【逃犯條例·多圖】法律界黑衣遊行　郭榮鏗：不可向政府低頭 (20:33)

法律界今日（6日）舉辦黑衣遊行，反對修訂《逃犯條例》，參與者由終審法院出發走到政府總部外，眾人抵達後靜默3分鐘。法律界郭榮鏗強調不可向政府低頭，於是他們昂首，無聲反對修例。他估計，今次遊行有約2500至3000人出席。警方則稱，只有800人參與。
郭榮鏗估計，今次約2500至3000人出席遊行，為回歸以來人數最多一次，他希望法律界齊心反對修例，可反映修例破壞力大，希望港人齊心在6月9日參與遊行。
過往法律界遊行多與人大釋法、白皮書有關，今次卻是針對本土法例而為，郭榮鏗稱，法律界因而更覺憤怒，認為特首林鄭月娥一手將香港法治「送終」。
第二次參與黑衣遊行的資深大律師謝華淵表示，今次參與遊行沒政治考慮，只認為修例涉及原則性問題。他形容，法官不一定正確，例如終審法院不時會裁定不同案件上訴得直，故即使法官可從中把關亦只屬「制度上保障，實際上有冇保障？係另一個問題。」
政府近日將引渡門檻提高至可監禁7年的罪行，出席黑衣遊行的資深大律師、廣播事務管理局前主席何沛謙認為，政府用7年作界線有邏輯謬誤，「罪行超過7年，很嚴重的罪行，就更加需要保障，不是說一些輕微的就不用引渡」。何沛謙表示，現時內地未有完善制度，自己對其沒足夠信心，故認為不應該涵蓋內地範疇。
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