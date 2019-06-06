中一新派位安排建議提交立法會　3月通知自行分配學位結果 (20:02)

現時小六生1月可透過「自行分配學位」，直接向兩間中學申請，但不知錄取結果。他們均需參與「統一派位」，直至7月中一放榜，由教育局一併公布「自行分配學位」與「統一派位」結果。

根據文件，教育局建議，由2020年度中一派位（即2020年9月入讀中一）開始，參加派位中學須於3月底前完成所有「自行分配學位」的甄選程序，於一個指定日期通知已獲取錄的學生，其家長毋須於4月「統一派位」階段填寫選校表格。有關安排不包括備取及落選學生。局方指出，建議屬行政安排，現行中一派位機制並無改變，所有學生均會如常於7月初獲教育局正式通知中一派位結果，到中學辦理註冊手續。

局方於2月至5月曾就建議諮詢不同相關教育團體。十八區家長教師會聯會代表及家庭與學校合作事宜委員會表示支持、香港直接資助學校議會則表示有保留。另有意見指出，擔心學校會利用已獲取錄學生的資料作宣傳，加劇學校間競爭。局方表示，於諮詢中、小學議會時已達成共識，中、小學不可將有關資料或數據向外披露，以免影響其他學生在「統一派位」階段的選校策略。

立法會教育事務委員會下周五將開會討論相關事宜。

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