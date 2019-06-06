【逃犯條例】民主派議員留守會議廳　保安入內逐一抬走 (20:43)

【19:48】立法會下周三（12日）將就《逃犯條例》修訂恢復二讀，立法會會議今日（6日）下午結束後，5名民主派議員拒絕離開，包括議會陣線朱凱廸、范國威、公民黨譚文豪、民主黨許智峯和鄺俊宇留在會議廳內，並拉起「反送中」的橫額，稱要盡一切可能，阻止政府修例。約於晚上7時30分，立法會行管會要求留守會議廳的5名議員離開，保安其後進入會議廳，試圖打斜鋁梯不果，勸諭後先將鄺俊宇抬走。

毛孟靜下午表示，他們起碼會留守至星期日（9日），反對修訂《逃犯條例》遊行舉行，再研究下一步行動，至於會否留守至下周三（12日）立法會恢復二讀草案，就要視乎事態發展，但她相信如果阻礙開會，主席亦可以改變開會場地。

立法會主席梁君彥會見傳媒時表示，行管會已授權秘書處勸諭議員自動離開，否則今日會採取適當行動，安全地執行行管會的決定。

梁君彥續稱，為配合下周三（12日）大會恢復修訂《逃犯條例》二讀的安排，行管會會即時採取4項措施，包括除了秘書處安排的導賞團外，立法會只接待不超過30名公眾人士旁聽，議員助理不得進入1樓至3樓、議員訪客午夜12時至翌日清晨6時不能逗留在大樓內，以及「綠地氈」旁會有通道予議員進出立法會會議廳。

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