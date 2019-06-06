泳客溺斃案　死因庭促康文署制訂救生員當值指引 (18:32)

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死因裁判官在裁決時強調，不接納救生員擅離崗位的理由，包括身體不適及透過玻璃窗監察的解釋；裁判官表示，體諒救生員有生理需要的時候需要離開崗位，因此提供兩項建議，在泳池開放期間，要確保每更都有高級技工、助理康樂員或同等職位的人佩戴對講機當值，並在合適處展示公布其名字。另外當值救生員視野被影響時，需要即時通知高級技工、助理康樂員或主管，康文署需制定相關指引。

死因裁判官特別指出，案中當值救生員鄭國輝供辭矛盾及前後不一。裁判官引述鄭國輝庭上供稱，問准上級「飲啖水」才離開工作崗位。惟上級其後作供時，卻稱沒有聽過鄭要求「飲啖水」。

事主郭紹豪（終年40歲）於2016年8月11日下午5時22分至5時35分於北葵涌賽馬會游泳池主池遇溺，歷時12 分鐘仍未有救生員發現，被救起時已昏迷，送往仁濟醫院後不治。

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