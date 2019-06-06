【逃犯條例】6·9反修例遊行維園草坪起步　警籲勿中途加入　 (17:46)

警方早前拒絕遊行由東角道出發，港島總區高級警司（行動）吳樂俊指出，該處難以容納5000人，而由東角道出怡和街的緩衝力，較維園出高士威道低。

被問維園中央草坪可容納多少人，警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，草坪約有1.4萬平方米，可容納人數視乎站立密度。不過，他指出，「企得太密對公共安全構成風險」。

警方表示，當日維園中央草坪為當日遊行起點，草坪將分為4個區域，主辦單位會採取「先到達，先出發」的原則，安排參加者有序出發遊行。

當日遊行路線為：從維園草坪出發，經高士威道、禮頓道、伊榮街、邊寧頓街、怡和街、軒尼詩道、金鐘道、樂禮街，沿夏愨道西行車線、東行車線、北面行人路，轉入添美道西面行人路，到達立法會。警方將開放西行全線及兩條電車路，至於東行全線則作緊急車輛通道。

江永祥呼籲市民不要組織大規模的中途加入，稱「會對公共安全及公共秩序構成嚴重威脅，以及造成混亂」。他說，警方期望主辦單位以負責任的態度和警方合作，以確保安全及保持秩序。

吳樂俊說，若中途有大量人群加入，「會構成危險及公共安全風險」；他又表示，中途加入者會對在維園等候出發的市民不公平，加長他們等候時間，或會引起衝突。

警方指出，警方今次的附加條件包括遊行需要從草坪出發，以及遊行路線東行車線作緊急通道，是為確保公共安全及秩序。

另外，新巴及城巴亦公布遊行當日的巴士路線特別安排（見圖），有關個別受影響路線之改道詳情，可留意張貼於有關巴士站的通告，或登入新巴及城巴網址；市民如有查詢，可於服務時間內致電新巴顧客服務專線2136 8888 、城巴顧客服務專線2873 0818；亦可參閱張貼於巴士站的通告或下載新巴城巴手機應用程式，了解有關路線的最新乘車資訊 。

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