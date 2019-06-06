【逃犯條例】法律界黑衣遊行　逾2500人參加 (19:40)

法律界今日（6日）傍晚發起黑衣遊行，反對港府修訂《逃犯條例》。回歸以來20多年，法律界此前發起過4次黑衣遊行，當中3次與人大釋法有關；遊行參與人數亦見上升趨勢。
2019年6月6日，逾2500名法律界人士黑衣遊行，反對政府修訂《逃犯條例》。
2016年11月8日，逾2000名法律界人士與法律學生在終審法院（舊立法會大樓）門外默站3分鐘，反對人大常委就《基本法》104條釋法，指出任何不真誠、不莊重的方式宣誓，也屬於拒絕宣誓，所作宣誓無效。
2014年6月27日，約1800名法律界人士與法律學生在終院門外默站3分鐘，起源是國務院當時發表一國兩制白皮書，表明法官和司法人員要承擔維護國家主權、安全等職責，「愛國是基本政治要求」。
2005年4月19日，約900人在終院門前默哀1分鐘。觸發事件的原因是董建華辭任特首，特區政府提請人大就補選行政長官餘下任期釋法。
1999年6月30日，約600名律師及學生反對人大就居港權釋法。其時終審法院裁決港人內地所生子女享居港權，特首提請人大釋法，推翻終院裁決。
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