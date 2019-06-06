【逃犯條例】6‧9反修例遊行有網民聲言激烈抗爭　警籲參加者守法 (17:05)

外界亦關注警方當日警力及裝備，而警務處長盧偉聰上月底被問會否準備俗稱「水炮車」的人群管理特別用途車，他當時稱，「6月9日不敢肯定會拿出來用」。

傳媒在簡報會上連番追問警方，當日會否派出水炮車。警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥未有直接確認或否認，僅多次強調，警方以現階評估，「如整個遊行是以和平有序的情况下進行，我看不到有動用人群管理特別用途車的機會」。

江永祥亦指出，警方已完成測試水炮車及完成制定操作指引，人員現正進行駕駛及操作訓練。他說，警方會適時向立法會保安事務委員會、監警會及傳媒作簡介，並預計下半年完成準備工作。

警方指出，遊行主辦單位最新預計會有20萬人參與。港島總區高級警司（行動）吳樂俊表示，警方會一如既往作全面風險評估，按以往經驗部署警力，亦有額外人手處理突發事件。

被問到警方將派出多少警力、會否派出機動部隊和防暴警察，吳樂俊表示，警方行動細節不便透露，強調警方有信心和能力處理所有大型公眾活動。被問到一旦發生衝突甚至暴力及危險場面，警方使用警盾、警棍及胡椒噴霧方面會否克制；吳樂俊說，在場指揮官會作適當部署。

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