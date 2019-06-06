【逃犯條例】港大民調：倘引渡港人內地受審　逾四成受訪者打算移民 (16:34)

「學術自由學者聯盟」委託港大民意研究計劃就《逃犯條例》修訂進行民意問卷調查。結果發現，逾六成受訪市民不贊成把港人引渡到內地受審；若港人會被引渡到內地受審，逾四成受訪者打算移民。
問卷調查分別於上月29至31日及本月3日進行，訪問1002名18歲或以上操粵語的本港居民。66%受訪市民不贊成把港人引渡到內地受審，59%受訪市民認為內地不會有公平審訊。
另外，被問到若港人會被引渡內到內地受審，46%受訪者表示打算移民，當中包括62%具大學學位和51%具專上學歷的市民；46%受訪者同意，會有更大可能把部分資產轉移到海外。
香港科技大學社會科學部副教授成名說，調查結果否定特首林鄭月娥於周二（4日）表示，政府修訂案有廣大民意支持的說法。他又說，若通過條例，有可能令本港再一次出現移民潮，令人才外流惡化，並對香港經濟帶來震盪。
逃犯條例 相關報道：
明報委託中大民調：47.2%反對修例 政府提新修訂後比率無明顯變化
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 學術自由學者聯盟 港大民研 移民 編輯推介