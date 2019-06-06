【逃犯條例】港大民調：倘引渡港人內地受審　逾四成受訪者打算移民 (16:34)

問卷調查分別於上月29至31日及本月3日進行，訪問1002名18歲或以上操粵語的本港居民。66%受訪市民不贊成把港人引渡到內地受審，59%受訪市民認為內地不會有公平審訊。

另外，被問到若港人會被引渡內到內地受審，46%受訪者表示打算移民，當中包括62%具大學學位和51%具專上學歷的市民；46%受訪者同意，會有更大可能把部分資產轉移到海外。

香港科技大學社會科學部副教授成名說，調查結果否定特首林鄭月娥於周二（4日）表示，政府修訂案有廣大民意支持的說法。他又說，若通過條例，有可能令本港再一次出現移民潮，令人才外流惡化，並對香港經濟帶來震盪。

逃犯條例 相關報道：

明報委託中大民調：47.2%反對修例 政府提新修訂後比率無明顯變化

彭定康拍片籲港府退讓撤方案 稱修例打擊香港法治

劉鑾雄撤覆核 官：延聘英御狀與否已成純學術爭議

謝偉俊稱律師會建議沒新意 郭榮鏗：反映法律界意見一致

律師會：修例勿倉卒 應增法庭審批權

李家超：中國司法獨立排全球前1/3