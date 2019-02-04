【逃犯條例】明報委託中大民調：47.2%反對修例　政府提新修訂後比率無明顯變化 (14:43)

《明報》委託中大傳播與民意調查中心，於5月23至24日、27至31日、6月3至5日共10天，以隨機抽樣方式，利用電腦輔助電話訪問系統，由訪問員用電話訪問，成功訪問個案有1048個，回應率約四成。

問及有多關注政府提出修訂《逃犯條例》，分別有27.5%及30.4%受訪者稱「非常關注」和「頗關注」，31.3%表示「一般」；「頗唔關注」及「非常唔關注」者，佔6.4%及3.5%；其餘為無意見或拒絕回答。

至於支持還是反對政府現時提出的《逃犯條例》修訂草案，32.2%受訪者表示「非常反對」，24.9%稱「一般」；「頗反對」及「頗支持」者分別有15.0%及13.9%；「非常支持」者佔9.9%；其餘為無意見或拒絕回答。

政府上月30日就《逃犯條例》修例再提新修訂，拋出6項建議，包括移交罪行適用範圍由可判監逾3年的罪行，提高至7年。《明報》委託中大傳播與民意調查中心的調查發現，提出新修訂後，受訪者取態的比率沒明顯變化，「非常反對者」比率由32.3%輕微跌至32.0%、「頗反對」比率由15.7%微跌至13.7%；「頗支持」比率由13.1%微升至15.2%、「非常支持者」比率由10.1%微跌至9.6%。

逃犯條例相關報道：

彭定康拍片籲港府退讓撤方案 稱修例打擊香港法治

劉鑾雄撤覆核 官：延聘英御狀與否已成純學術爭議

謝偉俊稱律師會建議沒新意 郭榮鏗：反映法律界意見一致

律師會：修例勿倉卒 應增法庭審批權

李家超：中國司法獨立排全球前1/3