張健華狎視障女判囚33月 (12:47)

法官斥，張健華有系統地犯案，在光天化日下，一而再、再而三利用其身分及職權欺凌受害人，行為令人髮指、有違基本人性。

控罪指出，被告張健華（57歲）涉於1982至1986年間，在香港某學校的圖書館、梯間、康樂室，以及香港中華基督教青年會烏溪沙青年新村內，共5次非禮女子X。案發時，被告在涉案視障學校為外讀生和康樂助理，在該校寄宿。事主X在該校就讀，其時為7至12歲。

案中事主X審訊時供稱，1982至1983年某日，被告稱「我拎啲獎牌出嚟畀你睇」，帶她到圖書館，推倒她並「大字形」壓着她，繼而以下體壓向她私處，強吻及非禮她私處。X續稱，1986年暑假宿營中，X稱被告在青年新村泳池內藉詞教浮水，伸手入她的泳衣非禮胸部及私處。其後被告又拉她進入營舍洗澡間，鎖門後攬着她非禮。

資料顯示，被告任「康橋之家」院長期間，曾於2002年及2014年兩度被控非禮智障女院友。兩宗案件中，前案由於事主供辭有矛盾，後案則因事主不適宜作供，控方無奈撤控，令被告脫罪。

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