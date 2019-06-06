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2019年6月6日星期四
吳文遠擲三文治案 高院駁回律政司終極上訴許可 (10:41)
秀茂坪五旬漢墮斃 (10:40)
跑馬地白建時道塌20米高大樹 (10:38)
尖沙嘴新文華中心玻璃碎裂 (10:30)
何文田男子與女友爭執 揚言跳橋 (10:15)
同性配偶福利案終極上訴 終院裁入境主任上訴得直 (10:15)
【非洲豬瘟】上水屠房重開 許偉堅料明日新鮮豬肉渴市價錢波幅大 (10:03)
【逃犯條例】謝偉俊稱律師會建議沒新意 郭榮鏗：反映法律界意見一致 (09:26)
深水埗的士剷行人路撞途人 司機稱避過路輪椅翁 (09:23)
男子尖沙嘴食肆與人爭執後遇襲 (09:07)
日間酷熱 最高33度 (07:17)
1800萬元可卡因混磁粉寄港 無業男被捕 (01:22)
兄弟糾黨劫長兄5萬元被捕 警追緝兩同黨 (23:59)
【麻疹爆發】33歲男子染麻疹 潛伏期曾到深圳 (23:23)
男子紅磡遇襲左臂中刀 警追緝兇徒 (22:56)
六旬漢鋸樹墮地 一度昏迷 (21:17)
【非洲豬瘟】上水屠房周四恢復運作 實施「日日清」 (21:10)
監警會：上年度36指控經質詢改「證明屬實」 警「走漏率」達46% (20:40)
【沙中線】中科指分判商「泛迅」2015年未註冊 質疑中期報告可信度 (19:59)
曾偉雄獲北京提名 競逐聯合國毒品和犯罪問題辦公室主管 (19:49)
蓮塘口岸跨境私家車配額 粵公安廳12日起接受申請 (19:45)
休班警涉偷拍裙底被同袍拘捕 自揭警員身分求「畀次機會」 (19:27)
環亞體檢清盤 兩董事涉非法進口藥品被捕 (19:15)
高價售保健品稱可治癌 兩女涉騙86萬被捕 (19:14)
【沙中線】政府一方：裂縫滲水疑因兩邊結構未穩便動工 (18:34)
長者醫療券額外加千元增累積上限 料惠及130萬長者 (18:14)
青衣貨櫃碼頭貨車自炒 司機被困 (18:09)
海關破首宗Switch「改機」案 掃蕩黃金商場5店拘5人 (18:07)
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高危乳腺普查資助全面乳房檢查 須經公院醫生轉介 (17:49)
民建聯衛生黑點調查 元朗區鼠患嚴重 (17:42)
李寶椿聯合世界書院擬大規模太陽能發電 年賺190萬元作基層學生獎學金 (17:37)
清潔工認東涌非禮三女 稱妻去世後未再接觸異性 官令即還押 (17:30)
【逃犯條例】周日反修例遊行料30萬人上街 民陣：當日不會升級行動 (17:12)
郭炳湘紅顏知己入稟求保陽明山莊物業 神秘人要求介入聆訊 (16:42)
巴士電單車觀塘相撞 鐵騎士受傷 (16:09)
【暴動罪審訊】上訴庭即場駁回兩人上訴申請 (16:05)
【暴動罪審訊】掟磚男待應求減刑敗訴 官：暴徒似軍事陣勢聚集 (16:03)
林榮基：擬眾籌在台開書店 (15:57)
威院診所經理涉四度非禮女下屬 事主：被告事後稱「當無事發生」 (15:51)
錢小豪子認「揸大膽車」 押後判刑 (15:25)
法醫解剖證泳客溺斃 康文署認3救生員擅離職守 (15:06)
【逃犯條例】律師會籲全面諮詢 勿倉卒修例 (14:42)
【逃犯條例】李家超：內地司法居前位 (14:35)
【逃犯條例】81%受訪教師不同意修例 教協：業界憂帶團內地交流惹禍 (14:29)
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藉猜拳狎7歲繼妹 大專生兄長被判感化18個月 (14:00)
【逃犯條例．多圖】李家超會後遭民主派阻離開 范國威倒地傷手指 (14:00)
【天氣速遞】酷熱警告生效 中午錄得32.6度 破今年最高溫 (13:46)
文子星引渡聆訊 官駁回處理人權問題要求：只有責任處理交付審判程序 (13:34)
【六四30年‧短片】重溫《明報》30年來六四翌日頭版 (13:29)
荃灣爆警匪追逐 賊車荔枝角鏟上行人路賊人逃逸 (12:30)
大浪灣泳灘水土流失 海水泛黃康文署封灘 (12:14)
【六四30年】李卓人︰支聯會燭光晚會籌款275萬元破紀錄 《逃犯條例》修訂反映鎮壓更嚴重 (11:25)
博康邨兩男起爭執 一男持餐刀割傷對方逃逸 (11:04)
停牌司機偷駕運魚車被捕 (10:19)
沙田現兩米長蟒蛇 女蛇王徒手活擒 (10:16)
葵涌的士撞欄翻側 司機乘客受輕傷 (10:14)
魔鬼山現「林鄭賣港下台」直幡 (08:55)
【逃犯條例．短片】首公開露面 黃台仰：修例打破防火牆 (08:33)
短暫時間有陽光 氣溫28度 (07:25)
【六四30年】30市民自發清潔維園集會場地 (00:17)
【六四30年．短片】六四倖存者李蘭菊：維園燭光才是港人真正精神面貌 (23:58)
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大角嘴運魚車疑遭縱火 警拘兩人 (22:21)
【六四30年】居深圳港人出席集會：港人應堅持追求民主 (22:15)
【六四30年】支聯會：逾18萬人參加集會 警：最高峰3.7萬 (21:56)
【六四30年．短片】「天安門母親」成員張先玲講話全文 (21:46)
【六四30年．短片】朱耀明燭光集會發言：以愛以良善以公義對抗不義政權 (21:30)
【六四30年．短片】黃耀明獻唱《回憶有罪》 籲6月9日上街反惡法 (21:25)
【六四30年】中大社工系學生：用人數告訴中共 港人沒有忘記 (21:20)
【六四30年】DSE考生參與燭光集會 冀表達港人反對武力鎮壓學運 (21:12)
【六四30年】曾參與黃雀行動 燭光集會參加者憶述當年營救學生 (21:00)
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【六四30年】燭光集會晚上8時坐滿6個足球場 何俊仁料人數近年之最 (20:52)
【六四30年】廣東父攜幼參與燭光集會：追求民主如朝聖 (20:09)
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文子星引渡聆訊 爭議裁判法院應否處理人權問題 (18:15)
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龍運巴士座位藏針筒 刺傷女乘客 (13:41)
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八號風球後政府或會發布「極端情况」 打工仔最少兩小時內毋須立即啟程上班 (08:40)
未來數小時有雷雨 氣溫27度 (07:29)
網民疑論壇留言「在港鐵斬人」 警拘29歲男 (00:34)
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尖沙嘴新文華中心玻璃碎裂
(10:30)
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凌晨4時許，尖沙嘴新文華中心一塊面積3米乘0.5米的玻璃碎裂，玻璃碎散落一地，保安發現並報警。案件暫列刑事毀壞。
據了解，保安凌晨2時許曾到上址巡邏，當時未見玻璃有損毀。
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【六四30年】中大社工系學生：用人數告訴中共 港人沒有忘記
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