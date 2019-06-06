【逃犯條例】謝偉俊稱律師會建議沒新意　郭榮鏗：反映法律界意見一致 (09:26)

謝偉俊稱，律師會沒有要求政府立即撤回方案，立場相對溫和，但認為律師會的建議，例如全面諮詢公眾、加入人權保障等，都是「沒什麽新意」。

謝偉俊解釋，諮詢不足是源於法案時間限制；人權保障方面，他認為政府已考慮聯合國要求及取得平衡，「令移交逃犯制度更適切有效率，而非加入繁文縟節」。他形容，坊間就修例的建議不符合打擊恐怖分子的國際趨勢。

郭榮鏗認為，律師會意見書反映法律界意見一致，他要求政府撤回方案，警告政府如果一意孤行修例，漠視全世界意見，將會破壞香港，呼籲法律界應站出來表態，參與今日的黑衣遊行。

郭榮鏗又不滿早前保安局長李家超稱法律界「不了解」一說，認為其說法可笑。他強調，法律界人士很細心看條文，反對理據十分充分。

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