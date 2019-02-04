兩代攝影師拍下香港今昔　邱良60年代情味重vs.李家昇後現代拼貼【短片】 (13:22)

一個照片展可欣賞到兩代攝影師不同視角的香港今昔，「香港影像·兩代觸覺——邱良·李家昇」展覽今日（6日）至25日在位於金鐘的蘇富比藝術空間舉行，展出已故紀實攝影師邱良 (1941-1997) 約50幅親手冲印、原攝於60年代充滿人間情味的黑白照片，以及攝影師李家昇約30幅充滿後現代精神、以拼貼並置手法表現90年代至近期香港的作品。負責是次策展的香港蘇富比藝術空間策劃總監黃傑瑜，在預覽活動中介紹大家欣賞4幅黑白照片，作品構圖簡潔，盡展60年代／90年代的香港情懷。