兩代攝影師拍下香港今昔　邱良60年代情味重vs.李家昇後現代拼貼【短片】 (13:22)

一個照片展可欣賞到兩代攝影師不同視角的香港今昔，「香港影像·兩代觸覺——邱良·李家昇」展覽今日（6日）至25日在位於金鐘的蘇富比藝術空間舉行，展出已故紀實攝影師邱良 (1941-1997) 約50幅親手冲印、原攝於60年代充滿人間情味的黑白照片，以及攝影師李家昇約30幅充滿後現代精神、以拼貼並置手法表現90年代至近期香港的作品。負責是次策展的香港蘇富比藝術空間策劃總監黃傑瑜，在預覽活動中介紹大家欣賞4幅黑白照片，作品構圖簡潔，盡展60年代／90年代的香港情懷。
推介4展品：
1. 邱良《喜雨》（深水埗青山道，1963年）
1960年代的香港，不少孩子愛雨中玩耍。照片能喚起兒時回憶，背景依稀可見朦朧舊建築，展現香港當年面貌。
2. 邱良《情不自禁》（皇后像廣場，1966年）
照片捕捉到一對情侶在皇后像廣場噴泉前親吻的時刻，相中情侶的黑影突出，構圖漂亮，作品氛圍浪漫。
3. 邱良《偷渡》（維園網球場，1976年）
照片完全反映紀實攝影的哲學：關鍵時刻，其風格亦與日本60年代前衛攝影風格相似。
4. 李家昇《香江愛》（1998年）
照片以拼貼手法呈現，電影海報與幾何圖案重疊，構圖特別。
「香港影像·兩代觸覺——邱良·李家昇」展覽
展期：2019年6月6日至25日
地址：金鐘道88號太古廣場1座5樓香港Sl2蘇富比藝術空間
免費入場
查詢電話：2822 5566
展覽詳情：link.mingpao.com/58768.htm