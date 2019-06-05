監警會：上年度36指控經質詢改「證明屬實」　警「走漏率」達46% (20:40)

該79個指控，屬「獲證明屬實」、「未經舉報但證明屬實」及「無法完全證明屬實」三大類，意思即是涉案警務人員有過錯，須接受處分。監警會最新數字顯示，投訴警察課最初只確認43個指控屬實，但最終經監警會質詢後，再有多36個指控獲證明屬實。有關數據顯示投訴警察課的「走漏率」高達46%，而2017/18年度的走漏率更高達55%。本報正就有關問題向警方查詢回應。

獨立監察警方處理投訴委員會主席梁定邦表示，2018/19年度2466個針對警方的指控當中，五成涉及警員疏忽職守，四成指警員態度欠佳，嚴重個案佔一成。將該一成的嚴重個案細分性質，有7%指控是涉及警務人員毆打，大部分在拘捕時發生，有2%指控涉及警員恐嚇，1.5%涉及濫用職權。梁定邦又透露，有137個指控在IPCC質詢後改變分類，證明IPCC對投訴警察課的調查並非照單全收。

曾任監警會委員的香港大學法律學院首席講師張達明表示，投訴警察課「走漏」個案，顯示警方與監警會雙方審視個案的角度不同，而投訴警察課「始終屬自己人」，故會有上述差異。他認同需要有監警會的獨立監察。

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