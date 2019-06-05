休班警涉偷拍裙底被同袍拘捕　自揭警員身分求「畀次機會」 (19:27)

被告麥潤森（36歲）隸屬港島總區反黑組，控罪指出，被告於去年12月18日，在金鐘海富中心3號扶手電梯用手機偷拍女子X裙底。

庭上播放閉路電視片段，顯示被告確曾尾隨X上扶手電梯。X出庭作供，指出案發時一直未有留意有人尾隨，直至被一名正巡邏的警員叫停，告知懷疑有人偷拍其裙底，X才得悉事件。

叫停X的警署警長梁維安出庭作供，他表示親眼看見被告舉機偷拍X，為時8至10秒，手機屏幕發光。梁維安續稱，被告被他截停後，曾說「師兄，可唔可以畀次機會先？」此時梁維安進一步追問「師兄」何解，被告回應「即係同事」，被告警員的身分才曝光。

警長陳鎮坪案發後接報到場協助，他今日（5日）到庭作供，稱被告當時願意解鎖手機，並展示一段片長約10秒影片。陳鎮坪指出，影片顯示一名女子的大腿後方，貼近裙底位置，被告最終被捕。

陳鎮坪在辯方盤問下承認，由於感到尷尬，當時沒有向X確認片中人就是她，也沒有確認影片由被告親自拍攝。惟陳鎮坪強調，片中女子衣著與X相似。案件明日（6日）續審。

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