【沙中線】政府一方：裂縫滲水疑因兩邊結構未穩便動工 (18:34)

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出現裂縫及漏水問題的是兩份合約的連接位置，禮頓需要建造一個連接縫，把兩邊結構連接。周偉倫盤問禮頓工程經理William Holden時指出，港鐵與禮頓的合約上有規定，禮頓要在兩邊結構沉降穩定後，才可做連接縫工程，懷疑因兩邊結構尚未穩定便已接駁，才造成裂痕。

周偉倫引述上一輪聆訊的專家說法，指出兩邊結構若穩定不會移動，鋼筋接駁在石屎內就不受拉力，即使螺絲帽沒有接合，都不會對結構造成影響，所以裂痕和滲水或與鋼筋接合無關，而是禮頓沒有按要求進行工程。Holden反駁稱，連接縫工程在結構附近回復水位9個月後才進行，而螺絲帽沒有接駁好是事實，堅持裂痕出現源於接駁問題。

禮頓稱2017年方知RISC表格缺失 盤問下認2015年已知

聆訊另一重點為調查大量工程紀錄文件RISC表格的缺失，禮頓證人一直都指是直至2017年3月24日，港鐵發信批評禮頓遲做及沒有提交RISC表格，才得知事件發生。惟港鐵代表、英國御用大律師Philip Boulding盤問禮頓施工經理譚志明時透露，港鐵時任沙中線建造經理陳傑霖，於2015年已向禮頓投訴表格缺失，禮頓更有特意就此採取行動，其中一名負責行動的人員，更為正作供的譚志明。惟譚志明指出，當時沒留意到相關文件，再被問到是否2015年已知道RISC表格有缺失，他則回應「應該是」。

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