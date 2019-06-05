高價售保健品稱可治癌　兩女涉騙86萬被捕　 (19:14)

胡佳為六四禁食：心在香港，心有燭光

受害人包括二女一男，介乎49至66歲，共損失86萬元，其中單一最大損失30多萬元。兩名女被捕人分別50及54歲，為公司負責人及職員，涉嫌串謀詐騙，被帶署扣查。行動中警方檢獲大量藥丸膠囊、空藥樽、產品廣告貼紙及身體檢查儀器等，相信涉案者購入藥丸後，自行分類包裝成保健產品，並訛稱具不同功效，以每樽逾1萬元價格出售。檢獲的藥品從網上可售，其來源及成分有待化驗。

涉案公司位於油麻地彌敦道301號嘉賓商業大廈14樓，已開業10年，過去一年營業額約100萬元。調查顯示，包括癌症病人在內的3名受害人，本年1月至4月間分別從報章廣告或朋友獲悉案中公司可提供免費身體檢查，不虞有詐登門了解，申報病歷並接受儀器檢查。其後，有人從儀器讀數中「解構」受害人身體狀况，聲稱患癌或身體有不同問題，甚至會在短時間內惡化死亡，游說購買保健品，聲稱可在3個月內康復。

惟受害人食用保健品一段時間後，未感有明顯效用，自行再往醫院及診所檢查，結果報告指出病况沒有好轉，或並無患上被指稱疾病，懷疑受騙報警。警方經深入調查，上月中旬拘捕兩人，不排除她們利用受害人的病歷掌握資料，再誇大其病况誘騙，翻查涉案公司紀錄，發現年內約有150人曾往檢查，正聯絡該批顧客了解。案件交油尖警區重案隊第二隊跟進。

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