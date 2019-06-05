慶委會七一維園嘉年華設糾察：發現可疑人會報警 (18:01)

慶委會稱，為慶祝今年國慶70周年及香港回歸22年，推出逾400項活動，估計可吸引30萬人次參與。當中重頭戲是6月29日至7月1日，在維園6個足球場舉辦「Greater Bay Festival創科潮流音樂嘉年華」，主要展示本港創科發展和成果，以及青年創意和潮流文化，屆時場內將設「華為5G體驗館」和機械人擂台等，並會每日下午4時至9時有流行音樂演出。陳勇說，現正聯繫各歌手及團體，包括韓國偶像等，稍後可公布演出名單。

陳勇表示，不擔心嘉年華人流屆時會與遊行市民起衝突，因為香港治安一向良好，大會在場內也會設糾察維持秩序，應付突發情况，若發現可疑人等，將報警處理，呼籲大家要守秩序。

陳勇隨後解釋，「可疑人士」是指經常有人在網上流傳，聲稱會派錢及提供免費交通接載市民到某些慶回歸活動的人，為了保障大會名譽，一旦發現，將報警處理。

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